BSV schlägt Leverkusen und baut Siegesserie aus

Hamburg. Die Handballerinnen vom Buxtehuder SV haben ihren dritten Platz in der Bundesliga weiter gefestigt. Am Mittwoch feierte die Mannschaft von Trainer Dirk Leun ein souveränes 35:22 (20:9) gegen Bayer Leverkusen und damit den fünften Sieg in Folge. Beste BSV-Werferin waren Meret Ossenkopp und Maxi Mühlner mit je sieben Toren.

Zwar erzielte Leverkusen das 1:0, es sollte aber das letzte Mal in diesem Spiel gewesen sein, dass die Gäste in Führung lagen. Buxtehude antwortete mit einer 4:0-Serie und dominierte fortan das Geschehen. Nach 25 Minuten lag der BSV bereits mit 18:8 vorn. Im zweiten Durchgang waren die Gastgeberinnen nicht mehr so spielbestimmend, kamen aber dennoch zu einem deutlichen Erfolg.

© dpa-infocom, dpa:220413-99-911372/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen