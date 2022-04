Minister Özdemir bekräftigt: keine Hamsterkäufe notwendig

Hannover. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat an die Bürger appelliert, keine Lebensmittel wegen des Ukraine-Krieges zu hamstern. "Es besteht kein Anlass, dass man Lebensmittel hamstert", sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Hannover. Verbraucher trügen mit dem Hamstern dazu bei, dass bestimmte Waren rationiert würden. Er betonte, Mehl werde nicht aus der Ukraine bezogen. Deutschland habe insgesamt einen hohen Selbstversorgungsgrad mit Lebensmitteln.

Özdemir traf sich am Mittwoch mit Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD), um unter anderem über die Zukunft der Landwirtschaft zu beraten. Beide bekräftigten, dass an einem Umbau der Landwirtschaft gearbeitet werde. Entsprechende Möglichkeiten, etwa finanzielle Ausgleiche für Bauern, wenn sie weniger Tiere halten, sollen laut Özdemir in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden.

© dpa-infocom, dpa:220413-99-909494/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen