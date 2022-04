Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Staatsanwaltschaft Verden Bluttat in Fischerhude: Anklage wegen Doppelmord

Fischerhude. Rund dreieinhalb Monate nach der Tötung zweier Menschen in Fischerhude hat die Staatsanwaltschaft Verden Anklage wegen zweifachen Mordes sowie versuchten Mordes erhoben. Die Vorwürfe richten sich gegen einen 64 Jahre alten Mann, der in Untersuchungshaft sitzt. Die Anklage sei beim Landgericht Verden erhoben worden, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Der Angeschuldigte gestand laut Polizei, am 28. Dezember 2021 die tödlichen Schüsse auf eine 73-jährige Frau und deren 56-jährigen Sohn abgegeben zu haben. Auch habe er auf eine 53-jährige Frau geschossen und sie schwer verletzt. Dies wertete die Staatsanwaltschaft als versuchten Mord. Nach der Tat in dem Künstlerdorf an der Wümme war der Verdächtige zunächst geflohen, kurze Zeit später stellte er sich der Polizei. Als Hintergrund der Tat vermuten die Ermittler einen langjährigen persönlichen Streit.

© dpa-infocom, dpa:220413-99-908689/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen