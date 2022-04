Wettbewerb: Gefühle in der Pandemie durch Kunst zeigen

Oldenburg. Die Corona-Pandemie durch Kunst darstellen und verarbeiten - das ist das Ziel des Jugendkunstwettbewerbs "How are you?" des Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg. Gemeinsam mit dem Verband Oldenburgische Landschaft möchten sie Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren dazu animieren, ihren Gefühlen in der Pandemie auf künstlerische Art und Weise Ausdruck zu verleihen, wie das Landesmuseum jüngst mitteilte. Die Projekte wie Fotografien, Zeichnungen, Gemälde und Skulpturen können bis zum 27. Mai eingereicht werden. Der Hauptpreis des Wettbewerbs beträgt 200 Euro. Zudem wird eine Auswahl an Kunstwerken in einer Ausstellung im Oldenburger Schloss vom 2. Juli an präsentiert.

© dpa-infocom, dpa:220413-99-908421/2

