Wassersportsaison: Seenotretter raten zur Vorbereitung

Bremen. Wassersportler sollten sich auf Gefahrensituationen vorbereiten - darauf haben die Seenotretter am Mittwoch mit Blick auf die beginnende Wassersportsaison hingewiesen. "Es gibt Notsituationen, die nicht zu verhindern sind", schreibt die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger auf ihrer Homepage. Sie verweist darauf, wie wichtig eine Schutzausrüstung ist. Rettungswesten sollten demnach perfekt passen und regelmäßig gewartet werden. "Sie sind auf See die Lebensversicherung", schreibt die Gesellschaft in einer Mitteilung.

Grundberührungen und Maschinenprobleme zählten zu den häufigsten Einsätzen für den Wassersport in der vergangenen Saison. "Dies legt nahe, dass Wassersportler vor allem ihrer Navigation, im Vorwege aber auch der Maschinenwartung noch mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen sollten", so die Seenotretter. Auf ihrer Homepage geben sie Sicherheitstipps für verschiedene Wassersportarten.

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit Sitz in Bremen hilft Menschen in Notsituationen auf der Nord- und Ostsee. Sie finanziert sich durch freiwillige Zuwendungen.

