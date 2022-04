Enkelin und Großmutter sollen Drogen geschmuggelt haben

Dörpen. Eine junge Frau und ihre Großmutter aus dem emsländischen Dörpen stehen im Verdacht, zusammen mit einem weiteren Verdächtigen einen systematischen Handel mit Drogen betrieben zu haben. Bereits Anfang April seien die beiden Frauen im Alter von 29 und 59 Jahren und der 34-Jährige vorläufig festgenommen worden, teilte am Mittwoch eine Polizeisprecherin mit. Inzwischen sind sie aber wieder auf freiem Fuß. Die beiden Frauen sollen mehrfach Rauschgift aus den Niederlanden nach Deutschland geschmuggelt haben. Die Ermittler werfen ihnen auch vor, harte Drogen an Minderjährige und Heranwachsende verkauft zu haben. In den Wohnungen der Beschuldigten fanden die Polizisten zahlreiche Beweismittel.

© dpa-infocom, dpa:220413-99-906782/2

