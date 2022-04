Bauernhaus brennt ab: 500.000 Euro Schaden

Garrel. Ein Bauernhaus ist am Mittwoch in Garrel (Landkreis Cloppenburg) niedergebrannt und es entstand ein hoher Schaden. Am frühen Morgen sei eine 55 Jahre alte Frau in dem Gebäude von Brandgeräuschen aus der an das Haus angrenzenden Diele aus dem Schlaf gerissen worden. Wie die Polizei mitteilte, weckte die Frau die 83 Jahre alte Besitzerin des Hauses, beide verließen das Gebäude. Beim nebenan lebenden Sohn der Hausbesitzerin verständigten sie die Feuerwehr, teilte die Polizei mit. 80 Feuerwehrkräfte verhinderten eine Ausdehnung des Feuers auf Stallgebäude in der Nähe. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 500.000 Euro. Die Brandursache stand zunächst nicht fest.

