Ausflugsschiffe Maschsee-Flotte startet am Karfreitag in neue Saison

Hannover. Leinen los am Maschsee: Am Karfreitag (15. April) nehmen die Ausflugsschiffe auf dem Maschsee wieder den Betrieb auf. Von den vier Booten können sich Gäste einen besonderen Blick auf Hannover verschaffen, wie die Verkehrsbetriebe Üstra am Mittwoch mitteilten. Alle vier Schiffe hätten umweltfreundliche Elektromotoren. Zunächst fahren sie täglich zwischen 11.00 und 17.00 Uhr, zwischen Mitte Mai und Mitte September bis 18.00 Uhr. Die "EMS Niedersachsen" und "EMS Europa" können laut Üstra innerhalb der Saison auch für private Feiern oder Veranstaltungen gemietet werden. Sie haben eine Kapazität von maximal 50 beziehungsweise maximal 38 Personen. Auf den Schiffen gilt aktuell eine FFP2-Maskenpflicht, da es sich um ein öffentliches Nahverkehrsmittel handelt.

© dpa-infocom, dpa:220413-99-904436/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen