Sieg in Bremerhaven: Wolfsburg baut Playoff-Vorsprung aus

Bremerhaven. Die Grizzlys Wolfsburg haben im zweiten Spiel der Viertelfinal-Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga gegen die Fischtown Pinguins erneut einen deutlichen Sieg eingefahren. Nach dem 5:0 im ersten Duell gewannen die Wolfsburger am Dienstag die zweite von fünf möglichen Begegnungen mit 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) und bauten damit einen komfortablen Vorsprung aus.

In einem ausgeglichenen ersten Drittel erzielte Anthony Rech das 1:0 (10. Minute) für die Grizzlys. Kurz darauf sorgte Ross Mauermann (12.) für den verdienten Ausgleich. Vor 4550 Zuschauern in der Eisarena Bremerhaven erzielte Chris DeSousa im Powerplay das 2:1 (34.). Im Anschluss schwächte Tye McGinn die Bremerhavener, als er eine fünfminütige Matchstrafe erhielt. Die nutzte Julian Melchiori (37.) in doppelter Überzahl aus und erhöhte die Führung. Darren Archibald erzielte wenig später das 4:1 (39.). Im Schlussdrittel sorgten Tyler Gaudet für den fünften (41.) und Dominik Bittner (45.) für den sechsten Treffer. Alexander Friesen besorgte noch den Anschlusstreffer (52.) für das Heim-Team.

Die erste Begegnung wurde überschattet von der Verletzung des Grizzlys-Kapitäns Sebastian Furchner, der nach einem Zweikampf in die Bande geprallt war und benommen liegen blieb. Nach einem Tag im Krankenhaus durfte er zurück nach Hause. Eine Rückkehr des 39-Jährigen wird frühestens in der kommenden Woche erwartet - daher dürfte er in dieser Runde gegen Bremerhaven keine Option mehr sein. Am Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) kommt es zum dritten Aufeinandertreffen.

