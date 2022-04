Autofahrer schläft nach Unfall seinen Rausch aus

Osnabrück. Schlafend und mit einer Bierdose zwischen seinen Beinen hat die Polizei in Osnabrück einen sturzbetrunkenen Unfallfahrer in seinem Auto angetroffen. Der Mann war zuvor mit seinem Auto frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen, weil er auf der falschen Straßenseite fuhr, wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte. Wenig später fanden die Polizeibeamten den Unfallverursacher in seinem Wagen. Auf eine Ansprache habe der Mann nach dem Vorfall am Montag nur zögerlich reagiert, ein Alkoholtest habe einen Wert von 4 Promille ergeben.

Die Polizisten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und brachten ihn zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Wie sich später herausstellte, hatte der Mann längst seinen Führerschein verloren - er war schon mehrfach wegen Trunkenheit am Steuer aufgefallen.

