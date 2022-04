Menschliche Knochen auf Grünfläche in Braunschweig gefunden

Braunschweig. Ein Spaziergänger hat auf einer Grünfläche in Braunschweig menschliche Knochenteile entdeckt. Nach dem Fund vom Sonntag seien Ermittlungen aufgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei der Sicherung von Spuren am Fundort in der Lindenbergsiedlung, einem Stadtteil im Südosten der Stadt, unterstützten Mitarbeiter der Rechtsmedizin Hannover. Weitere Details gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220412-99-889682/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen