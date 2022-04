3. Liga Neu angesetzt: Hallescher FC empfängt Osnabrück am 19. April

Halle. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat das Drittliga-Spiel des Halleschen FC gegen den VfL Osnabrück neu terminiert. Die Partie wird nun am 19. April (19.00 Uhr/MagentaSport) ausgetragen, wie der DFB am Montag mitteilte. Die Begegnung war ursprünglich Anfang April am 32. Spieltag angesetzt, musste jedoch aufgrund von Corona-Fällen im Team von Osnabrück verlegt werden.

