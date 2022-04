Aue nach Niederlage gegen Hannover kaum zu retten

Aue. Beim FC Erzgebirge Aue gehen die Zweitliga-Lichter aus. Die 1:3 (0:2)-Niederlage am Samstag gegen Hannover 96 in der von Trainer Pavel Dotchev als "Endspiel" ausgerufenen Partie gegen einen noch gefährdeten Mitkonkurrenten war dann doch zu viel. Fünf Spieltage vor dem Saisonende leuchtet die Rote Laterne nun im Erzgebirgsstadion. Dafür sorgten Julian Börner (3.), Hendrik Weydandt (23.) und Sebastian Kerk (75.) mit ihren Treffern. Dem eingewechselten Nikola Trujic war nach 54 Minuten vor 6196 Zuschauern der zwischenzeitliche Anschlusstreffer gelungen.

"Ich denke, das Spiel gegen Hannover ist unsere letzte Chance. Diese kleine Chance müssen wir versuchen wahrzunehmen, das hat oberste Priorität", hatte Dotchev vor der Begegnung gesagt. Doch wieder einmal wurde der Matchplan ganz schnell über den Haufen geworfen. War es gegen Ingolstadt die Rote Karte für Prince Osei Owusu nach drei Minuten, so war es diesmal der frühe Rückstand. Wie so häufig in dieser Saison, aber auch im folgenden Spielverlauf, sah die Auer Deckung dabei nach einem Eckball nicht gut aus.

Was folgte, war die Rückkehr der totalen Verunsicherung in den Reihen der Gastgeber. Hannover hatte leichtes Spiel, weil bei den Auern nichts klappte. Folglich war auch das 0:2 nur eine Frage der Zeit und letztlich verdient. Aues Torhüter Martin Männel, der ebenfalls einige Unsicherheiten offenbarte, hatte zunächst gegen Weydandt noch mit einer starken Fußparade geklärt, doch der 96-Angreifer setzte nach und schob den Ball ins Tor. Eine mögliche Abseitsposition wurde im Kölner Keller kontrolliert, der Treffer zählte.

Fortan ließen es die Gäste etwas ruhiger angehen, ohne wirklich in große Gefahr zu geraten. Aue versuchte es hauptsächlich mit langen Bällen in die Spitze, wo sich meist drei, vier Spieler aufhielten. Doch viele Ungenauigkeiten verhinderten konstruktive Angriffe und auch Chancen. Die einzig nennenswerte war ein Schuss des guten Nicolas Kühn, der nur knapp über die Latte des Hannoveraner Tores flog.

In der Pause griff Dotchev zum letzten Strohhalm, wechselte dreimal. Und brachte mit den Offensivkräften Dimitrji Nazarov und Trujic jede Menge Schwung ins Spiel der Gastgeber. Der Plan, von nun an mit flachen Pässen die Hannoveraner Hintermannschaft stärker unter Druck zu setzen, ging auf. Und auch der erhoffte Anschlusstreffer fiel schnell. Damit kam der Hoffnungsfunke zurück. Der Ausgleich war möglich und wäre auch verdient gewesen. Vor allem, als Antonio Jonjic Maß nahm und 96-Schlussmann Ron-Robert Zieler zu einer Glanztat zwang (64.).

Aue blieb das aktivere Team, spielte seine Angriffe aber eben wie so oft nicht konsequent aus. So übersah Nazarov nach 75 Minuten den völlig frei stehenden Anthony Barylla, verlor den Ball und Hannover konterte. Den Schuss von Kerk hätte Männel wahrscheinlich sicher pariert, doch Malcolm Cacutalua hielt die Fußspitze in die Flugbahn und lenkte den Ball dadurch unhaltbar ab. Was folgte, war eine ihre Souveränität zurückgewinnende Hannoveraner Mannschaft, die nichts mehr anbrennen ließ.

