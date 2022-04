Trübung des Trinkwassers im Landkreis Friesland möglich

Am Wasserhahn in einer Küche wird ein Trinkglas mit Leitungswasser befüllt.

Brake. Im Landkreis Friesland kann in den kommenden Tagen örtlich das Trinkwasser getrübt sein. Wegen eines technischen Defekts könne zudem der Druck schwanken, wie der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) am Samstag mitteilte. Betroffen seien vor allem in den Morgen- und Abendstunden Schortens, Jever, Wangerland und Teile von Wittmund.

Bei der Trübung handle es sich "um kleinste und unbedenkliche Partikel von Eisen und Mangan", hieß es. Diese könnten sich aufgrund von veränderter Fließgeschwindigkeiten aus den Wasserleitungen lösen und ausgespült werden. Im Falle einer Trübung können sich Kunden telefonisch an den Notdienst des OOWV wenden.

Grund für die Störung ist demnach ein technischer Defekt in einem Wasserwerk. Dort seien am Freitagabend zwei Pumpen sowie eine Wasserleitung ausgefallen. Die Reparatur werde voraussichtlich bis Dienstag dauern.

