Weiter Brandwache auf Frachter in Bremerhaven

Bremerhaven. Die Feuerwehr setzt nach dem immer wieder aufflammenden Feuer auf dem Frachter "Lascombes" in Bremerhaven weiter eine Brandwache ein. "Der Einsatz läuft noch", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstagmorgen. Der Brand sei "grundsätzlich unter Kontrolle". Die Löschmaßnahmen seien gegen 22 Uhr am Freitagabend eingestellt worden. Das heißt, dass kein Wasser mehr auf den Frachter gegeben werde. Zur Sicherheit sollen voraussichtlich noch das Wochenende über Einsatzkräfte das Schiff bewachen.

Der Brand war vor etwa einer Woche in einem Laderaum voller Holz ausgebrochen und nach mehreren Stunden weitgehend gelöscht worden. In den Folgetagen gab es immer wieder offene Flammen und Rauch. Zuletzt war am Freitag Rauch in einem der Laderäume festgestellt worden. 20 Feuerwehrleute waren daraufhin zum erneuten Löschen an die Einsatzstelle ausgerückt. Der 190 Meter lange Frachter fährt unter der Flagge der Marshall-Inseln im Pazifik.

© dpa-infocom, dpa:220409-99-857609/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen