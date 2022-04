Helgoland sucht neuen Bürgermeister

Nach zwölf Jahren soll Schluss sein - Jörg Singer strebt keine dritte Amtszeit als Bürgermeister von Helgoland an. Doch wer wird sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin? Einige Interessenten gibt es schon.

Helgoland. Die Gemeinde Helgoland sucht einen neuen Bürgermeister. Der bisherige Amtsinhaber Jörg Singer (parteilos), seit 2011 Rathauschef, will bei der Bürgermeister-Wahl am 4. September nicht mehr antreten. Mehrere Interessenten für seine Nachfolge gibt es bereits. Offiziell hat bislang Wilhelm Eitzen (66) aus Cuxhaven seine Kandidatur verkündet. Auch der Helgoländer Martin Köhn (59) will sich eigenen Angaben zufolge bewerben. "Der Wahlkampf wird sicher erst nach Pfingsten Fahrt aufnehmen", sagte Singer. Wahlvorschläge sind noch bis zum 11. Juli möglich. Eine Amtszeit des hauptamtlichen Bürgermeisters dauert sechs Jahre.

"Die Suche ist gar nicht so einfach, denn wir sind weit mehr als nur ein kleines Dorf im Meer mit großen Herausforderungen", berichtete Singer. "Um sich ein Bild von der Aufgabe zu machen, muss man schon in unseren Inselkosmos einsteigen." Daher setze man verstärkt auf Soziale Medien und Mund-zu-Mund-Propaganda. Er sei überzeugt, dass sich nach Ostern weitere Interessenten und hoffentlich auch eine aussichtsreiche Kandidatin zur Wahl stellen werden, betonte Singer. Denn eine Bürgermeisterin gab es nach Angaben der Gemeinde bislang noch nicht auf Deutschlands einziger Hochseeinsel. Der Termin für eine eventuelle Stichwahl ist am 18. September.

Die Entscheidung, nicht für eine dritte Amtszeit anzutreten, fiel Singer nach eigenen Worten nicht leicht. "Das waren zwölf spannende und herausfordernde Jahre für mich", sagte Singer. Nun aber sei es Zeit, etwas Neues in seinem Leben zu machen. Näheres dazu will der 55-Jährige erst zu einem späteren Zeitpunkt sagen. Er wolle aber gerne auf der Insel wohnen bleiben. Offiziell ist Singer noch bis Jahresende im Amt.

Welche Voraussetzungen sollte man denn haben als Helgoländer Bürgermeister oder Bürgermeisterin? "Wir sind eine kleine Insel mit kurzen Wegen und Entscheidungswegen, wenn die Kommunikation stimmt", erklärte Singer. "Da muss er oder sie gut zuhören und kommunizieren können und schon etwas inselerprobt sein." Wichtig sei zudem eine Affinität zu Zahlen, Erfahrung in der Führung von mehr als 150 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie Verhandlungsgeschick mit der Politik bei großen Fragestellungen wie dem Küsten- und Naturschutz.

