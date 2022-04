Inseln erwarten viele Osterurlauber: Anreisewelle am Samstag

Langeoog. Mit Beginn der Osterferien an diesem Wochenende in vielen Bundesländern, darunter Nordrhein-Westfalen, stellen sich die Nord- und Ostfriesischen Inseln auf eine Reisewelle ein. Die Fährbetriebe erwarten viele Gäste, die in diesen Tagen für einen Osterurlaub auf die Inseln wollen und planen daher teils mehr Fährverbindungen ein. "Für uns ist Ostern der Saisonstart", sagte etwa Langeoogs Bürgermeisterin Heike Horn (parteilos). Für den Hauptanreisetag an diesem Sonnabend sieht die Gemeinde im Fährbetrieb insgesamt 14 Abfahrten zwischen Langeoog und Bensersiel vor.

Auch wenn die Maskenpflicht vielerorts nicht mehr vorgeschrieben ist, appelliert Horn an Gäste und Insulaner dennoch weiter freiwillig Mund-Nasen-Masken zu tragen, etwa an Orten wo Abstände nur schwer eingehalten werden können wie im Einzelhandel. An Bord der Fähren, die zum Öffentlichen Personennahverkehr zählen, gilt nach wie vor nach der niedersächsischen Corona-Verordnung eine Maskenpflicht. Horn verwies auf ein aktuell hohes Infektionsgeschehen im Kreis Wittmund und auf der Insel. Mit 3159,4 hatte der Kreis am Freitag bundesweit die zweithöchste Sieben-Tage-Inzidenz.

Osternferien: Ansturm auf die Nordsee-Inseln

Auch an anderen Orten stellen sich Fährgesellschaften auf einen Andrang ein. Die Reederei Norden-Frisia plant zusätzliche Fähren nach Norderney ein, wie aus dem Fahrplan im Internet hervorgeht. Die Reederei AG EMS, deren Fähren zwischen Emden und Borkum verkehren, teilte bereits vor einigen Wochen mit, dass einige Verbindungen, insbesondere an diesem Sonnabend ausgebucht seien. Wer bei den Anreisezeiten flexibler sei, finde aber noch Möglichkeiten, hieß es.

Auf Einschränkungen im Fährverkehr müssen sich Reisende, die nach Wangerooge wollen, mindestens noch bis Montag einstellen. Nachdem die Fähre "MS Wangerooge" vergangene Woche vor der Hafeneinfahrt der Insel auf Grund gelaufen war, steht für den Fährverkehr vorerst nur noch ein Schiff zur Verfügung. Die Deutsche Bahn, die den Fährverkehr betreibt, teilte aber mit: "Für unsere Fahrgäste ist auch zu Ostern die Anreise nach Wangerooge sichergestellt."

Nordsee-Inseln müssen Badestrand wieder aufschütten

Auf einigen Ostfriesischen Inseln müssen nach den teils schweren Wintersturmfluten noch die abgetragenen Badestrände wieder aufgeschüttet werden, bevor die Strandkörbe wieder an ihre Plätze kommen können. "Aktuell laufen die Bemühungen auf Hochtouren", sagte etwa Baltrums Inselbürgermeister Harm Olchers (parteilos). "Mit den Sandtransporten vom Ostende zum Badestrandbereich soll schnellstmöglich nach Ostern begonnen werden können."

Im Wangerland werden in diesen Tagen in der dritten Saison die Strandkörbe zudem wieder mit einem digitalen Schließsystem ausgerüstet. Ein Team des Herstellers aus Baden-Württemberg bestückt dafür die Körbe zurzeit mit speziellen Schlössern. Urlaubsgäste können diese dann mit der Handy-App "BeachBuddy" im Voraus buchen und vor Ort per Bluetooth entsperren - wer kein Smartphone hat oder es nicht mit an den Strand nehmen will, kann an den Strandkassen auch eine Chipkarte, ähnlich einer Hotelzimmerkarte, bekommen.

Nach ein paar Startschwierigkeiten 2020 laufe das System nun einwandfrei und sei bei den Gästen sehr beliebt, sagte Luikenga. "Das Schöne daran ist das Spontane." Abends zum Sonnenuntergang noch ein Glas Rotwein im Strandkorb genießen, wenn sonst die Strandkassen längt geschlossen hätten, sei nun ohne Probleme möglich. Auch viele junge Leute, die sonst eher weniger Strandkörbe gebucht hätten, würden sich nun welche mieten. Seit 2020 habe sich die Zahl der Strandkorbbuchungen mit der Technik um 30 Prozent gesteigert.

Oster-Reiseverkehr im Norden: "Staus ja, Chaos nein"

Der ADAC erwartet zu Ostern auch im Großraum Hamburg eine starke Reisewelle. Rund um die Hansestadt werde es aber keine Megastaus wie im Sommer geben, sagte der Sprecher des ADAC Hansa-Clubs, Christian Hieff. Die Reiselust sei noch immer wegen der Pandemie, aber auch wegen des Ukraine-Krieges gedämpft. Bei kurzfristigen Buchungen spiele zudem das Wetter eine Rolle. "Staus ja, Chaos nein", lautet die Prognose des Autoclubs.

Die großen Baustellen auf der A7 nördlich und südlich des Elbtunnels dürften den Verkehr behindern. Allerdings gebe es keine zusätzlichen Einschränkungen, sofern keine Notfallmaßnahmen erforderlich seien, erklärte der Sprecher der Autobahn GmbH Nord, Christian Merl. "Wir berücksichtigen den Osterreiseverkehr."

Die A7 (Hannover-Flensburg) wird in Hamburg von sechs auf acht Spuren erweitert. Südlich des Elbtunnels, wo die Autobahn auf fast vier Kilometern auf Stelzen steht, werden zwei Spuren zwischen die Richtungsfahrbahnen eingefügt. Nördlich des Tunnels wird in Bahrenfeld ein gut zwei Kilometer langer Lärmschutztunnel gebaut. Ein weiterer knapp ein Kilometer langer Tunnel in Stellingen ist noch nicht ganz fertiggestellt.

Flughafen Hamburg erwartet erstmals wieder bis zu 200.000 Reisende

Ziemlich voll wird es auch am Hamburger Flughafen, obwohl Hamburg gar keine Schulferien hat. Der Airport erwartet nach eigenen Angaben rund 35.000 an- und abreisende Passagiere pro Tag. Pro Woche könnten es erstmals wieder mehr als 200.000 Flugreisende sein, hieß es. Das seien mehr als 60 Prozent des Vor-Corona-Niveaus im Jahr 2019.

Die Deutsche Bahn lässt rund um Ostern deutschlandweit 50 zusätzliche Züge fahren. "Wir haben eine erheblich stärkere Nachfrage als im letzten Jahr zu dieser Zeit", hatte DB-Fernverkehrschef Michael Peterson Ende März erklärt. Besonders für Reisen am Gründonnerstag und Ostermontag empfiehlt die Bahn, Sitzplätze zu reservieren.

