Fast 70.000 Geldforderungen des Landes sind unbearbeitet

Hannover/Aurich. Ob offene Gerichtskosten, noch nicht beglichene Rechnungen von Behörden oder unbezahlte Bußgelder: Rund 68.000 Geldforderungen des Landes sind derzeit noch nicht bearbeitet. Als Grund gab ein Sprecher des Finanzministeriums am Freitag Softwareprobleme an: Beim Niedersächsischen Landesamt für Bezüge und Versorgung (NLBV) in Aurich sei technisch bedingt ein Softwareverfahren zur Unterstützung von Arbeitsabläufen weggefallen. Außerdem gebe es eine Verzögerung bei der Einführung einer neuen Software. Zuerst hatte der NDR darüber berichtet.

Das Ministerium könne die Summe des Rückstands nicht beziffern, sagte der Sprecher: Die Vollstreckungsaufträge werden in der Reihenfolge des Eingangs und nicht nach der Höhe der Geldforderungen bearbeitet. Der Grund dafür sei, dass bei der Bearbeitung der Fälle Verjährungen vermieden werden sollen. Die gegenwärtige Software sei nicht in der Lage, neben der Anzahl der unbearbeiteten Vollstreckungsaufträge auch die Summe der Forderungen auszuwerten. Sie solle aber verbessert werden.

Durch den Einsatz von fünf zusätzlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es dem Ministeriumssprecher zufolge gelungen, einen weiteren Anstieg der Rückstände zu verhindern. Parallel werde an einer Ergänzung der Softwaremodule gearbeitet. Die Rahmenbedingungen seien wegen der Corona-Pandemie schwierig.

Kritik kam von der FDP. "Es geht um vollstreckbares Geld der Steuerzahler. Geld, das wir für Projekte in unserem Land brauchen", sagte der rechtspolitische Sprecher der Liberalen im Landtag, Marco Genthe, dem NDR. Es sei ihm ein Rätsel, warum der Finanzminister nicht wisse, um wie viel Geld es gehe.

© dpa-infocom, dpa:220408-99-850279/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen