Zusammenstoß bei Einsatzfahrt in Göttingen: Vier Verletzte

Göttingen. Bei der Kollision einer Polizeistreife mit einem anderen Auto in Göttingen sind vier Menschen verletzt worden. Die schwer verletzte Autofahrerin und drei leicht verletzte Insassen des Streifenwagens wurden am Donnerstag in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war die Funkstreife mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn bei Rot auf eine mehrspurige Kreuzung gefahren. Dort kam es dann aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden - die genaue Höhe stand nach Angaben der Polizei noch nicht fest.

© dpa-infocom, dpa:220408-99-850058/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen