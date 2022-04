Rund 220.000 Menschen über 60 sind noch nicht geimpft

Hannover. Rund 220.000 Menschen in Niedersachsen sind mindestens 60 Jahre alt und noch nicht gegen das Coronavirus geimpft. Das sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag in Hannover. Diese Menschen wären von einer Impfpflicht betroffen gewesen, die ist aber vorerst vom Tisch. Demnach sind im Bundesland insgesamt rund 2,35 Millionen Menschen 60 Jahre oder älter.

In Niedersachsen sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 78,5 Prozent der Einwohner einmal gegen das Coronavirus geimpft, 77,7 Prozent gelten mit zwei Impfungen als grundimmunisiert und 63,6 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Bei den Menschen ab 60 Jahren sind es demnach 91,5 Prozent (1. Impfung), 90,8 Prozent (2. Impfung) und 82,5 Prozent (3. Impfung)

Der Entwurf für die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland scheiterte am Donnerstag im Bundestag. Den Vorschlag für eine Pflicht zunächst ab 60 Jahren lehnten 378 Abgeordnete ab, dafür votierten 296 Abgeordnete und 9 enthielten sich. Für eine allgemeine Impfpflicht als Vorsorge für den Herbst hatte sich auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) ausgesprochen.

