90.000 Menschen erhielten über Impfteams vierte Impfung

Hannover. Rund 90.000 Menschen in Niedersachsen haben bislang über mobile Impfteams eine vierte Corona-Schutzimpfung erhalten. Das teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Freitag in Hannover mit. Die tatsächliche Zahl der Impfungen dürfte noch um einiges höher liegen, weil auch Arztpraxen diese erneute Immunisierung anbieten. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die Zahl der vierten Corona-Schutzimpfungen in seiner Übersicht noch nicht an.

Seit Mitte Februar rät die Ständige Impfkommission (Stiko) angesichts der Omikron-Welle bestimmten Gruppen zu der vierten Impfung: Menschen ab 70, Bewohnern von Pflegeeinrichtungen sowie Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren. Wegen der Ausbruchsgefahr sind auch Beschäftigte von Einrichtungen wie Kliniken und Pflegeheimen einbezogen. Bei gesundheitlicher Gefährdung rät die Stiko, die zweite Auffrischung frühestens drei Monate nach der ersten vorzunehmen. Bei Gesundheits- und Pflegepersonal soll es mindestens ein halbes Jahr Abstand sein.

