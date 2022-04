Überholmanöver: 38-Jähriger stirbt an Unfallstelle

Wriedel. Bei einem schweren Unfall in Wriedel im Landkreis Uelzen ist ein 38 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Ein 28-Jähriger habe mit seinem Wagen das Auto des Mannes am Donnerstagabend auf gerader Strecke zwischen den Ortsteilen Wettenbostel und Holthusen überholen wollen, als dieser aus zunächst ungeklärter Ursache nach links zog, teilte die Polizei am Freitag mit. Beide Autos kollidierten, die Fahrer verloren die Kontrolle. Der Wagen des 28-Jährigen blieb auf einem Feld stehen, der Mann verletzte sich leicht. Der 38-Jährige rammte mit seinem Wagen einen Baum, erlitt schwerste Verletzungen und starb an der Unfallstelle.

Der Verletzte kam per Rettungswagen ins Klinikum. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde ein Gutachter eingeschaltet, die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Straße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.

dpa:220408-99-844564/2

