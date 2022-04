Bundesliga Reuter zu angeblichem Interesse an Vargas: "Liegt nix vor"

Augsburgs Manager Stefan Reuter weiß nichts von einem angeblichen Interesse des VfL Wolfsburg am Schweizer Nationalspieler Ruben Vargas. "Mir liegt nix vor", sagte Reuter nach dem 2:1 in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 am Mittwochabend, "von daher werden wir uns damit definitiv nicht beschäftigen."

Vargas war im Sommer 2019 vom FC Luzern nach Augsburg gewechselt, er hat einen Vertrag bis 30. Juni 2025. In dieser Saison kämpft der Offensivspieler mit Leistungsschwankungen. Gegen Mainz gelang dem 23-Jährigen aber nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung der Siegtreffer. Es war sein erster Saisontor.

© dpa-infocom, dpa:220407-99-831392/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen