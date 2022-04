Strahlenschützer: Klimakrise verstärkt Risiko für Schäden

Salzgitter. Angesichts einer steigenden Sonnenscheindauer weisen Strahlenschutzexperten auf gesundheitliche Konsequenzen hin und fordern ein Umdenken. Dem Schutz vor UV-Strahlung müsse ein neuer Stellenwert eingeräumt werden, hieß es in einer Mitteilung des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) am Mittwoch. "Die Klimakrise verstärkt das Risiko für UV-bedingte Gesundheitsschäden für uns alle, auch für Hautkrebserkrankungen", sagte BfS-Präsidentin Inge Paulini.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach hatte jüngst mitgeteilt, dass der März 2022 der sonnenscheinreichste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1951 war. Aufgrund der Klimakrise habe sich in den vergangenen Jahren die Bewölkungssituation über Deutschland so verändert, dass die Anzahl an Sonnenscheinstunden pro Jahr im Mittel steige, teilte nun das Bundesamt mit Sitz im niedersächsischen Salzgitter mit.

"Daher ist es jetzt wichtiger denn je, das Thema Sonnenschutz nachhaltig im Alltag zu verankern", sagte Paulini. Häufig werde Sonnenschutz nur mit hohen Temperaturen in den Sommermonaten in Verbindung gebracht. "Dabei werden sonnenbrandwirksame UV-Index-Werte in Deutschland bereits im Frühjahr erreicht", sagte die Strahlenschutz-Expertin. Ein Sonnenbrand sei immer zu vermeiden - UV-Schutz habe das ganze Jahr Saison.

Das Bundesamt rät, schon früh im Jahr auf den UV-Index zu achten. Dieser ist laut BfS international einheitlich festgelegt und gibt den am Boden erwarteten Tagesspitzenwert der sonnenbrandwirksamen UV-Strahlung an. Der Wert wird auch auf der Internetseite des BfS veröffentlicht. Ab einem UV-Index von 3 werden demnach UV-Schutzmaßnahmen empfohlen.

© dpa-infocom, dpa:220406-99-821051/2

