Stürmischer Donnerstag erwartet: Regen in den Mittelgebirgen

Ein Windsack steht fast horizontal in der Luft und zeigt den Wind an.

Hannover. Das Sturmtief "Nasim" bringt Niedersachsen und Bremen am Donnerstag stürmisches und regnerisches Aprilwetter. Zum Donnerstagmittag werde der Wind im Binnenland spürbar zunehmen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwoch. Südöstlich einer Linie vom Osnabrücker Land bis ins Wendland seien Sturmböen der Stärke 8 und 9 mit Windgeschwindigkeiten zwischen 70 und 80 Stundenkilometern zu erwarten. Mit schweren Sturmböen um 100 Stundenkilometern der Stärke 10 rechnet der Wetterdienst besonders im Harz. Auf dem Brocken besteht demnach die Gefahr orkanartiger Böen. Dazu fällt in der Südhälfte Niedersachsens und insbesondere an den Mittelgebirgen jede Menge Regen.

Die Küste und die Inseln sollen Tief "Nasim" laut der Vorhersage erst ab dem Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag richtig zu spüren bekommen. "Da erwarten wir Sturmböen und teils schwere Sturmböen", sagte die Meteorologin. Möglich seien dann Windgeschwindigkeiten vor allem an exponierten Lagen um 95 Stundenkilometern.

Laut Experten des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) besteht bei dem Hochwasser am Donnerstagnachmittag und am Freitagmorgen eine Überflutungsgefahr für Strände und Vorländer. Die Prognosen gehen von bis zu einem dreiviertel Meter erhöhten Wasserständen als normal aus. Die Gefahr einer leichten Sturmflut, die zunächst noch am Montag prognostiziert worden war, besteht demnach nicht mehr.

© dpa-infocom, dpa:220406-99-819153/2

