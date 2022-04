Bislang rund 21.000 Ukraine-Flüchtlinge in Niedersachsen

Hannover. Seit Beginn des Krieges vor etwa sechs Wochen sind in Niedersachsen rund 21.000 Ukraine-Flüchtlinge angekommen. Etwas mehr als 15.000 Menschen kamen mit dem Zug am eingerichteten Drehkreuz am Messebahnhof Laatzen an, wie das Innenministerium in Hannover am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Hinzu kommen demnach Busse oder private Anreisen zu dem Drehkreuz, die nicht konkret beziffert werden könnten.

Viele Menschen bleiben nur wenige Stunden oder eine Nacht dort, bis es für sie in eine andere Stadt oder ein anderes Bundesland weitergeht. Mit diesem Drehkreuz sollen vor allem ostdeutsche Bundesländer entlastet werden.

Zudem sind laut Ministerium rund 5850 Menschen aus der Ukraine in den Standorten der Landesaufnahmebehörden registriert worden. Ein Sprecher wies darauf hin, dass derzeit keine valide Aussage zur Gesamtzahl der aus der Ukraine vertriebenen Menschen genannt werden kann, da viele privat unterkommen oder sich aufgrund der bestehenden Visafreiheit noch nicht registriert haben.

