Schutz junger Menschen vor Radikalisierung: Programmstart

Hannover. Von März an wird in Niedersachsen ein Programm zum Schutz junger Menschen vor Radikalisierung angeboten. Wie das Justizministerium in Hannover am Mittwoch mitteilte, richtet sich das Präventionskonzept mit dem Namen "Blickwechsel" an Menschen zwischen 13 und 25 Jahren. Demnach können unter anderem Jugendgerichte und Schulpsychologen Jugendliche dem Programm zuweisen.

"Wir brauchen in der Prävention wirksame Instrumente, um junge Menschen vor einem Einstieg in die extremistische Szene zu bewahren oder sie bei einem Ausstieg zu unterstützen", sagte Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Das neue Programm ist bereits bundesweit erprobt und wird seit 2019 in Niedersachsen aufgebaut. Es soll zunächst an fünf Standorten angeboten werden.

In 40-stündigen Einzeltrainings arbeiten Trainerinnen und Trainer an den psychosozialen Fähigkeiten der Betroffenen wie etwa Empathie und Frustrationstoleranz. Dadurch sollen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor extremistischen Einflüssen geschützt werden. Das Programm sei unabhängig von der Form des Extremismus konzipiert.

© dpa-infocom, dpa:220406-99-816990/2

