Frühlingszeit ist auch Lammzeit. Das gilt in vielen Regionen Niedersachsens, wo Schafe für die wichtige Aufgabe der Landschaftspflege benötigt werden.

Tierhaltung Zahl der Schafe in Niedersachsen nimmt zu

Hannover. Obwohl die wachsende Wolfspopulation eine Gefahr für die Weidehaltung von Schafen bedeutet, hat die Zahl der Schafe und der Schafhalter in Niedersachsen zuletzt zugenommen. Insgesamt 987 Betriebe hielten im vergangenen Jahr fast 164.400 Tiere, von denen nahezu 50.000 im November unter einem Jahr alt waren. Die Anzahl habe damit im Vergleich zu 2020 um fast 6,0 Prozent zugenommen, berichtet das Landesamt für Statistik in Hannover in der neuesten Ausgabe der Statistischen Monatshefte. Die Zahl der Betriebe erhöhte sich ebenfalls im Vorjahresvergleich um 6,2 Prozent. 34 Betriebe hielten mindestens 1000 Tiere.

Als einen Grund für die Zunahme führt das Landesamt die Einführung spezieller Förderungen für Herden von mindestens zehn Tieren ab dem 1. September vergangenen Jahres an. Damit versucht das Land, die Schafhaltung zu unterstützen, denn die Tiere spielen eine wichtige Rolle bei der Landschaftspflege, in der Heide ebenso wie beim Küsten- und Moorschutz. Fast drei Viertel der Schafe wurden dementsprechend in der Lüneburger Heide und der Region Weser-Ems gehalten.

