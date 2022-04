Zwei Verletzte bei Brand von Druckmaschine: Hoher Schaden

Hildesheim. Beim Brand einer Druckmaschine in einer Hildesheimer Fabrikhalle sind zwei Menschen verletzt worden. Außerdem wurde bei dem Feuer am Dienstagmorgen ein Schaden von schätzungsweise 200.000 Euro verursacht, wie die Polizei mitteilte. Aus zunächst unbekannter Ursache habe die Maschine Feuer gefangen. Mitarbeiter der Firma hätten dies bemerkt und mit Feuerlöschern dagegen angekämpft. Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehren seien zwar angerückt, hätten aber die Brandbekämpfung nicht mehr übernehmen müssen. Die zwei Mitarbeiter im Alter von 23 und 30 Jahren kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:220405-99-804120/3

