RKI-Zahlen Corona-Inzidenz in Niedersachsen weiter gesunken

Hannover/Bremen. Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich weiter abgeschwächt. Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag zufolge lag die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 1658,0. Ende vergangener Woche betrug der Wert 1922,3. Die Zahl sagt aus, wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern sich innerhalb einer Woche neu mit dem Virus angesteckt haben.

Landesweit wurden 33.011 neue Coronafälle registriert und 34 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Insgesamt starben damit dem RKI zufolge bislang in Niedersachsen 8156 Menschen mit oder an Corona.

Erstmals seit dem Wochenende gaben die niedersächsischen Behörden am Dienstag wieder Zahlen zur Hospitalisierungsinzidenz im Land bekannt. Der Wert sank auf 14,4 - so viele Menschen wurden binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner mit Covid-19 ins Krankenhaus gebracht. Die Auslastung der Intensivbetten mit Corona-Patientinnen und -Patienten verharrte auf einem Wert von 6,5 Prozent. Das Land hatte in der vergangenen Woche angekündigt, nicht mehr jeden Tag Zahlen zum Corona-Geschehen zu veröffentlichen. Nach jetzigem Stand sollen die Zahlen dienstags bis samstags bekanntgegeben werden.

Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz nach den Angaben vom Dienstag mit 4170,2 im Landkreis Wittmund, in der Grafschaft Bentheim (2650,6) und im Landkreis Celle (2357,5). Auf die niedrigsten Werte kamen die Landkreise Lüchow-Dannenberg (832,9) und Göttingen (1095,4).

Im kleinsten Bundesland Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1567,8. Es wurden dort 1197 neue Corona-Fälle registriert und 6 neue Todesfälle.

© dpa-infocom, dpa:220405-99-803438/2

