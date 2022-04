Fahrplan-Änderungen: Wangerooge-Fähre fällt aus

Wangerooge. Nachdem eine Fähre vergangene Woche vor der Hafeneinfahrt von Wangerooge auf Grund gelaufen ist, müssen sich Insulaner und Osterurlauber in den kommenden Tagen weiter auf Änderungen im Fahrplan von und zu der ostfriesischen Insel einstellen. Die betroffene Fähre "MS Wangerooge" fällt vorerst aus und soll zur Begutachtung möglicher Schäden in eine Werft gebracht werden, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) am Montag auf Anfrage mitteilte. Die Bahn betreibt den Fährverkehr zur Insel. Zum Umfang der Schäden und der Dauer des Ausfalls können laut dem Unternehmen noch keine Angaben gemacht werden.

Nach dem Ausfall der "MS Wangerooge" steht für den Inselverkehr nur noch die Fähre "MS Harlingerland" zur Verfügung. Die Bahn teilte mit, es würden Gespräche zu einer Ersatzfähre geführt. "Für unsere Fahrgäste ist auch zu Ostern die Anreise nach Wangerooge sichergestellt", teilte der Konzern mit.

Dem aktuellen Fahrplan vom Montagnachmittag zufolge gibt es bis Freitag täglich eine oder zwei Abfahrten von und zu der Insel - ursprünglich waren drei Fahrten täglich in jede Richtung vorgesehen. Neben dem Ausfall des Fährschiffes nennt die Bahn auch die Versandung der Hafeneinfahrt von Wangerooge als Grund für die Änderungen.

Vor allem zum kommenden Wochenende werden zahlreiche Osterurlauber an der niedersächsischen Küste und auf den Ostfriesischen Inseln erwartet. Dann starten in Nordrhein-Westfalen die Osterferien.

© dpa-infocom, dpa:220404-99-793507/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen