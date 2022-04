Feuerwehr findet verendeten Hund in ausgebrannter Wohnung

Neubruchhausen. Nach dem Brand in einem Zweifamilienhaus im Landkreis Diepholz hat die Polizei Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Das Feuer war am Montagmorgen in einer derzeit nicht bewohnten Wohnung in Neubruchhausen ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. In der Wohnung sei auch ein toter Hund gefunden worden, der offenbar bereits vor Ausbruch des Feuers verendet war.

Der frühere Bewohner sei Ende März aus der Wohnung ausgezogen, sagte der Sprecher. Im Zuge der Brandermittlungen solle auch geklärt werden, warum das tote Tier in der Wohnung lag. Möglicherweise war eine defekte Dunstabzugshaube für den Brand verantwortlich. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Mieterin der zweiten Wohnung wurde anderweitig untergebracht.

