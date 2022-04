Feuerwehreinsatz nach Brand auf Stückgutfrachter dauert an

Bremerhaven. Nach einem Brand auf dem Frachter "Lascombes" in Bremerhaven behält die Feuerwehr das Schiff vorerst weiter unter Beobachtung. Es sei eine Brandwache mit zwei Einsatzkräften vor Ort, auch das schwere Gerät verbleibe zunächst dort, teilte ein Feuerwehrsprecher am Montag mit. Es könne noch nicht definitiv ausgeschlossen werden, dass es weitere Glutnester an Bord gebe. Erst am Dienstag könne eine weitere Luke geöffnet werden.

Der Brand war am Freitagabend nach mehreren Stunden weitgehend gelöscht worden, am Sonntagvormittag hatte die Feuerwehr aber im Bereich der hinteren Ladeluke des Schiffes eine erneute Rauchentwicklung festgestellt. Über zwei Luken wurde bereits Löschschaum eingelassen, und die Luken wurden danach verschlossen.

In einer der insgesamt fünf Ladeluken des 190 Meter langen Schiffes war am Freitag aus bislang unbekannter Ursache eine Ladung Holz in Brand geraten. Die 21-köpfige Besatzung konnte das Schiff den Angaben zufolge unverletzt verlassen. Gefahr für die Bevölkerung bestand laut den Behörden nicht. An Bord befand sich kein Gefahrgut. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

