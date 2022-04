Wetter Sturm und Dauerregen in Niedersachsen

Hannover. Stürmisch und sehr regnerisch wird das Wetter am Montag in Niedersachsen. Insbesondere an der Nordsee ist zeitweise mit Sturmböen von etwa 100 Kilometern pro Stunde zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der Regen breitet sich im Tagesverlauf von Nordwesten her im Land aus, im Oberharz soll es zudem schneien. Es werden Temperaturen zwischen sechs und neun Grad erreicht. Zum Abend hin lässt der Sturm den Angaben zufolge langsam nach, an der Küste bleibt es auch nachts weiterhin windig.

