Corona-Infektion: Kohfeldt-Rückkehr für Dienstag erwartet

Augsburg. VfL Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke rechnet mit einer baldigen Rückkehr von Trainer Florian Kohfeldt. "Ich gehe davon aus, dass er am Dienstag wieder zu Mannschaft stoßen wird", sagte Schmadtke nach dem 0:3 (0:1) am Sonntag in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg.

Kohfeldt fehlte in Augsburg, weil er sich nach einer Corona-Infektion noch nicht frei testen konnte. Ihn vertrat an der Seitenlinie der erst 25 Jahre alte Assistent Vincent Heilmann. "Ich glaube, dass das Spiel nicht zur Genesung beiträgt", meinte Schmadtke.

