Bremerhaven im Viertelfinale: Gegner Wolfsburg

Wolfsburg. Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben sich in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) direkt für das Playoff-Viertelfinale qualifiziert. Die Seestädter gewannen zum Abschluss der Hauptrunde am Sonntag bei den Grizzlys Wolfsburg mit 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) und gehen als Tabellensechste in die K.o.-Runde. Dort treffen die Bremerhavener erneut auf Wolfsburg, das durch die Niederlage noch auf Rang drei abrutschte. Die Serie im Modus Best-of-five beginnt ab dem 10. April in Wolfsburg.

Anders Kroogsgaard (21. Minute), Tye McGinn (27.), Ross Mauermann (35.) und Nino Kinder (59.) trafen am Sonntag für die Mannschaft von Trainer Andreas Popiesch. Tyler Gaudet (32.) konnte lediglich zum zwischenzeitlichen 1:2 verkürzen.

