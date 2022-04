Brand in Hochhaus: Feuerwehr rettet Frau von Balkon

Hannover. Mit einer Drehleiter hat die Feuerwehr in Hannover eine Frau vom Balkon im sechsten Stock eines Hochhauses gerettet. In einem Flur hatte dort am Samstag ein Kinderwagen und Spielzeug gebrannt und starken Rauch verursacht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Frau sowie zwei Ersthelfer eines Sicherheitsdienstes kamen mit leichten Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser. Die anderen Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Sonntag zunächst keine Angaben machen.

