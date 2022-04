Kloster Lüne startet verspätet ins Jubiläumsjahr

Lüneburg. Das Kloster Lüne startet coronabedingt verspätet in das Jubiläumsjahr zum 850-jährigen Bestehen. Statt zum Jahresbeginn wird von Sonntag an eine Ausstellung der holländischen Künstler Henk und Marianne Terwal im Kloster eröffnet. Im Juli 2019 weilten die beiden eine Woche als Artists in Residence im Kloster, die in der Zeit entstandenen Skizzen und Zeichnungen sind als Kunstwerke zu sehen. Zeitgleich werden im Museum Lüneburg Aquarelle und Linolschnitte niederländischer Kirchen gezeigt. Die Ausstellungen laufen bis einschließlich 8. Mai.

Ein für Anfang Januar geplanter Festgottesdienst soll nun am 24. August (18.00 Uhr), stattfinden. Dann ist Bartholomäustag - der Schutzheilige der Klosterkirche.

Vom nächsten Freitag (8. April) an finden die ersten Veranstaltungen statt. So sind die Fotoausstellungen "Click im Kloster" und "Zeitreise" mit zwölf historischen Zeugnissen auf dem Gelände zu sehen. "Man kann sehen, wie es vor 200 Jahren war und was sich geändert hat", sagte Priorin Charlotte Pattenden. "Es ist viel schöner geworden." Zudem gibt es einen Vortrag (15.00 Uhr) zu den Lüner Briefbüchern, und die erste Vesper (17.30 Uhr) in diesem Jahr ist geplant. Das in der Corona-Pandemie gedämpfte Leben im evangelischen Kloster Lüne wird lebendiger, Führungen sind wieder erlaubt.

Für Anfang Juni ist die Enthüllung eines bemalten Fensters vorgesehen. "Das wollen wir dem Kloster als Erinnerung an das Jubiläum hinterlassen", sagte die Stellvertreterin der Äbtissin.

Offen sind die Frauen auch für neue Bewohnerinnen aus der Ukraine. Nachdem sie eine freie Wohnung zurechtgemacht haben, warten sie darauf, dass die Klosterkammer in Hannover ihnen Flüchtlinge zuteilt.

