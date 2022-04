Bei Schwarzarbeit-Kontrollen 41 Verstöße festgestellt

Hannover. Bei Kontrollen gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung sind in Niedersachsen 41 Verstöße festgestellt worden. In 30 Fällen fehlte die erforderliche Eintragung, um Handwerkstätigkeiten selbstständig auszuüben, und in elf Fällen die Gewerbeanzeige, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag in Hannover mitteilte.

Insgesamt wurden 573 Betriebe und 1474 Menschen überprüft. Demnach waren die landesweiten Kontrollen von vergangener Woche Donnerstag bis Dienstag - Schwerpunkt der Überprüfung war die Baubranche.

In insgesamt rund 300 Fällen führe der Zoll weitere Prüfungen durch, ob beispielsweise der Mindestlohn gezahlt wurde oder aufenthaltsrechtliche Verstöße vorlagen. Sollten sich diese Verdachtsfälle bestätigen, würden Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Kontrollen wurden laut Ministerium etwa von Bediensteten der Landkreise und des Zolls durchgeführt.

