Schimpansennachwuchs im Osnabrücker Zoo

Osnabrück. Nach langer Zeit gibt es wieder Nachwuchs in der Schimpansengruppe im Zoo Osnabrück. Mutter Vanessa brachte das Jungtier in der vergangenen Woche zur Welt, teilte der Zoo am Freitag mit. Tierpfleger entdeckten das frischgeborene Schimpansenbaby zusammen mit der Mutter unter einem Busch liegend. "Dem Nachwuchs geht es gut, es klammert sich zurzeit sehr fest an den Bauch der Mutter und ist kaum zu sehen", sagte Tierpfleger Benjamin Müller. Daher sei das Geschlecht des Nachwuchses auch noch nicht bekannt. Vermutet werde aber ein Männchen.

Zuletzt hatte 2019 Weibchen Vakanga Nachwuchs zur Welt gebracht. Seitdem habe es viel Unruhe in der Schimpansengruppe gegeben. Männchen Tatu konnte die Führungsrolle nicht mehr ausfüllen. Die 2020 aus Leipzig nach Osnabrück gekommenen Brüder Lome und Lobo scheinen nun wieder Struktur und Ruhe in die Gruppe gebracht zu haben, hieß es.

