Mit Traktor in Güllegrube versunken: 75-Jähriger tot

Walsrode. Ein 75-Jähriger ist im Heidekreis mit seinem Traktor tödlich verunglückt. Der Mann war am Donnerstag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Walsrode in eine Güllegrube geraten, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag mitteilte. Anwohner bemerkten das Unglück und alarmierten die Rettungskräfte. Als die Feuerwehr eintraf, war der Traktor bereits fast vollständig in der Gülle versunken. Mit einem Radlader und einem weiteren Traktor wurde das Fahrzeug aus der Grube gezogen. Der Fahrer konnte nur noch tot geborgen werden.

