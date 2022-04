Aufgelaufene Fähre vor Wangerooge wieder frei

Einsatzkräfte an der aufgelaufenen Fähre an der Hafeneinfahrt der Nordsee-Insel.

Wangerooge. Die vor der Nordseeinsel Wangerooge auf Grund gelaufene Fähre ist wieder frei und liegt nun im Hafen der ostfriesischen Insel. Das Fahrgastschiff sei mit dem Hochwasser in der Nacht zum Freitag wieder freigekommen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) am Freitag, die den Fährverkehr zwischen Wangerooge und Harlesiel betreibt. Am Schiff sei ein Schaden festgestellt worden. Dieser müsse nun weiter begutachtet und wahrscheinlich in einer Werft repariert werden.

Laut der Bahnsprecherin sei die Fähre auf Grund gelaufen, da die Hafeneinfahrt versandet war. Die Wasserschutzpolizei nahm Ermittlungen auf, machte zunächst aber keine Angaben zur Ursache.

Die 95 Passagiere der Fähre wurden mit Hilfe der Besatzung bereits am Donnerstagabend an Land gebracht, wie das Wasser- und Schifffahrtsamt Wilhelmshaven bereits am Donnerstagabend mitteilte. Die Passagiere verließen das Schiff über eine Leiter.

Wegen der Versandung der Hafeneinfahrt und des Ausfalls des Fahrgastschiffes kommt es am Freitag und in den kommenden Tagen zu Änderungen im Fahrplan des Fährverkehrs, wie die Bahn mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:220401-99-755409/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen