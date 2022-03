Hannover 96 lädt Ukraine-Flüchtlinge zu Regensburg-Spiel ein

Hannover. Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat 100 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu seinem Heimspiel gegen Jahn Regensburg eingeladen. Das gaben die Niedersachsen am Donnerstag bei ihrer Pressekonferenz zu dieser Partie (Samstag, 13.30 Uhr/Sky) bekannt. Nach drei Zweitliga-Niederlagen hintereinander stehen die 96er am Samstag unter Druck, denn der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch drei Punkte.

"Wir haben uns noch einmal auf die letzten sieben Spiele eingeschworen und darauf, was notwendig ist, um unsere Ziele zu erreichen", sagte Trainer Christoph Dabrowski. "Die Mannschaft hat sich voll eingebracht und dementsprechend liefen auch die letzten Trainingstage. Deshalb bin ich optimistisch, dass uns ein gutes Spiel gelingt und dass auch etwas Zählbares dabei herauskommt."

Die Stimmung in Hannover war in den vergangenen zwei Wochen sehr angespannt, was sich unter anderem in wiederholter Kritik des Mehrheitsgesellschafters Martin Kind ("Ich schlafe schlecht") und auch in einer abgebrochenen Trainingseinheit äußerte. Stürmer Lukas Hinterseer musste nach einem überharten Foul während dieses Trainings eine Geldstrafe zahlen, der Torjäger der zweiten Mannschaft (Moussa Doumbouya) trainiert jetzt bei den Profis mit.

"Wir brauchen noch Punkte, das ist allen bewusst. Denn die 31, die wir jetzt haben, werden am Ende nicht reichen, um in der 2. Liga zu bleiben", sagte der ehemalige Regensburger Sebastian Stolze vor dem Duell mit seinem Ex-Club. "Aber ich habe keine Angst vor dem Abstieg, ich denke immer positiv."

© dpa-infocom, dpa:220331-99-747978/2

