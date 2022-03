Nach Verfolgungsfahrt sucht Polizei nach Flüchtigen

Hannover. Mit einem Hubschrauber hat die Polizei nach einem Autounfall in Hannover nach zwei Männern gesucht. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, soll ein bislang unbekannter Autofahrer den Wagen einer 24-jährigen Frau am Mittwoch bei einem riskanten Überholversuch stark beschädigt haben. Die Autofahrerin verfolgte das Auto mit zwei Insassen daraufhin über mehrere Straßen und Kreuzungen in Hannover. Der Fahrer hielt sich dabei nicht an Verkehrsregeln, fuhr über rote Ampeln und Gehwege und verlor schließlich die Kontrolle über seinen Wagen. Dieser prallte gegen einen Baum, die Männer im Alter zwischen 30 und 50 Jahren blieben vermutlich unverletzt und rannten in einen angrenzenden Wald. Die Polizei suchte mit mehreren Einsatzkräften und einem Hubschrauber nach den Flüchtigen - zunächst ohne Erfolg.

© dpa-infocom, dpa:220331-99-744444/2

