Pavillon mit Baustoffen brennt: 50.000 Euro Schaden

Melle. In der Nacht zum Donnerstag ist in Melle (Landkreis Osnabrück) ein Pavillon in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, waren darin Baustoffe wie Holz und Styropor gelagert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Pavillon den Angaben zu Folge bereits komplett in Flammen. Verletzt wurde niemand. Andere Gebäude seien nicht gefährdet gewesen, sagte die Polizei. Der Sachschaden wurde auf 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar.

