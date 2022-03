Edewecht. In Edewecht (Landkreis Ammerland) steht ein Einfamilienhaus in Vollbrand. Verletzt oder in Gefahr sei jedoch offenbar niemand, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Anwohner werden gebeten, wegen der Rauchentwicklung ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch mit Verkehrsbeeinträchtigungen sei durch den Brand zu rechnen.

© dpa-infocom, dpa:220329-99-711280/3

