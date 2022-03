Hundewelpen aus verwahrloster Wohnung gerettet

Bremen. Fünf verwahrloste und kranke Hundewelpen hat die Polizei aus der stark verschmutzten Wohnung einer 49-jährigen Frau in Bremen befreit. Wie die Beamten am Montag mitteilten, brachten die Einsatzkräfte vier Cocker Spaniel- und einen Labrador-Welpen ins Tierheim, wo eine Tierärztin Unterernährung und weitere Krankheiten feststellte. Wegen einer Verletzung wurde ein Rüde sofort operiert.

Entdeckt wurden die Tiere den Angaben zufolge am Samstag, als ein Mann den Labrador-Welpen nach einer Anzeige im Internet kaufen wollte. Als er die verwahrlosten Hunde in der Wohnung voller Kot, Urin und Futterresten sah, informierte er die Polizei. Gegenüber den Beamten gab die 49-Jährige an, dass die Hunde 15 Wochen alt seien und sie regelmäßig Welpen aus dem Ausland bekomme. In den Impfpässen fanden die Einsatzkräfte Ungereimtheiten, wie es hieß. Die Polizei beschlagnahmte in der Wohnung ein Handy und einen Laptop. Sie ermittelt gegen die Frau wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz sowie Urkundenfälschung.

