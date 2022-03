Anhänger mit Boot kracht in geparktes Auto

Hespe. Ein mit einem Boot beladener Autoanhänger ist in Hespe im Landkreis Schaumburg in ein Auto geprallt. Ein 48-Jähriger Autofahrer habe gemerkt, dass sich der Anhänger samt Boot während der Fahrt plötzlich von seinem Wagen löste, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er rollte über die Straße und prallte schließlich in ein geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen gegen eine Hauswand geschoben. Der Anhänger hatte sich so stark in das Auto verkeilt, dass das Boot am Samstagmittag erst mit einem Kran heruntergehoben werden musste. Erst dann konnte der Anhänger geborgen werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:220327-99-690643/2

