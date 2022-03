Fünf Verletzte bei Abbiege-Unfall

Holtgast. Bei einem Unfall zwischen zwei Autos in Holtgast im Landkreis Wittmund sind fünf Menschen verletzt worden. Ein 45 Jahre alter Autofahrer sei mit seinem Wagen beim Linksabbiegen mit einem anderen entgegenkommenden Auto zusammengeprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ersten Erkenntnissen nach, soll der 56-jährige Fahrer des anderen Wagens zunächst auch beabsichtigt haben abzubiegen, sei dann aber weiter geradeaus gefahren. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Der 45-Jährige, seine beiden 15 Jahre alten Mitfahrer, sowie der 56-Jährige und seine 51 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall am Samstagnachmittag leicht verletzt.

