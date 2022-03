Landespolitik FDP peilt zweistelliges Ergebnis bei der Landtagswahl an

Hildesheim. Bei der Landtagswahl im Oktober peilt Niedersachsens FDP ein zweistelliges Ergebnis an. Das sagte Landeschef Stefan Birkner am Samstag beim Landesparteitag in Hildesheim. Birkner bekräftigte, dass eine neue Landesregierung nicht abseits der Liberalen gebildet werden könne. Bei der Landtagswahl 2017 erzielte die FDP 7,5 Prozent.

Mit Blick auf Niedersachsens Ministerpräsident und seinen Stellvertreter sagte der Parteichef: "Niedersachsen wird mittelmäßig regiert von Stephan Weil und Bernd Althusmann." Die Landesregierung habe es nicht geschafft, eine gemeinsame Vision für das Bundesland zu entwickeln. Birkner forderte Investitionen in Milliardenhöhe, allein für die niedersächsischen Hochschulen seien 4,3 Milliarden Euro notwendig.

